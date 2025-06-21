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21 июня, 10:00

Безопасность

Россияне потеряют 300 миллиардов рублей из-за мошенников до конца года

Россияне потеряют 300 миллиардов рублей из-за мошенников до конца года

"Москва сегодня": мошенники похитят у россиян 300 млрд рублей до конца 2025 года

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Мошенники заберут у жителей России 300 миллиардов рублей до конца 2025 года. К такому выводу пришли банковские аналитики. Преступники применяют психологические уловки и высокие технологии.

В частности, интернет захлестнула волна дипфейков. У жертв взламывают аккаунты в мессенджерах или соцсетях, а потом на основе медиафайлов генерируют поддельные видео и аудиосообщения с просьбой перевести деньги на карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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