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17 июня, 20:38

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян якобы от лица Росфинмониторинга

Фото: 123RF/chayantorn

Мошенники начали обманывать россиян через звонки с переключением на якобы сотрудника Росфинмониторинга. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В Росфинмониторинге отметили, что мошенники совершают первый звонок под видом управляющей компании и просят сообщить СМС-код для постановки в очередь на проверку электрооборудования.

Далее звонок делает якобы сотрудник портала "Госуслуги". Он информирует жертву о том, что предыдущий собеседник был киберпреступником, после чего переключает на фальшивого сотрудника Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян через видеоособщения в мессенджере Telegram. Они взламывают аккаунт пользователя и записывают "кружок" жертве якобы от лица знакомого с просьбой перевести деньги.

При этом контактам жертвы направляются сообщения, связанные не только с общими темами прошлых разговоров, которые мошенники могли увидеть в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением.

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