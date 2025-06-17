Мошенники начали обманывать россиян якобы от лица Росфинмониторинга

Фото: 123RF/chayantorn

Мошенники начали обманывать россиян через звонки с переключением на якобы сотрудника Росфинмониторинга. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В Росфинмониторинге отметили, что мошенники совершают первый звонок под видом управляющей компании и просят сообщить СМС-код для постановки в очередь на проверку электрооборудования.

Далее звонок делает якобы сотрудник портала "Госуслуги". Он информирует жертву о том, что предыдущий собеседник был киберпреступником, после чего переключает на фальшивого сотрудника Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян через видеоособщения в мессенджере Telegram. Они взламывают аккаунт пользователя и записывают "кружок" жертве якобы от лица знакомого с просьбой перевести деньги.

При этом контактам жертвы направляются сообщения, связанные не только с общими темами прошлых разговоров, которые мошенники могли увидеть в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением.