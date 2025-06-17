Мошенники стали обманывать с помощью "кружков" в Telegram

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Мошенники начали обманывать россиян через видеоособщения в мессенджере Telegram от лица именинников. Они взламывают аккаунт пользователя и записывают "кружок" жертве якобы от лица знакомого с просьбой перевести деньги, сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, после дня рождения злоумышленник от лица девушки, устроившей праздник, записал видеосообщение ее подруге в мессенджере, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в "кружке" якобы подруга попросила перевести деньги фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказав, что у нее не получается провести транзакцию.

Аферисту удалось обмануть жертву – девушка начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. С третьей попытки и через другой банк удалось произвести перевод, после подтверждения которого жертва зашла в переписку с якобы именинницей, однако она была удалена. В банке жертве сказали, что вернуть средства не получится.

Руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин объяснил, что мошенники могут использовать разные схемы, но большинство из них основано на методах социальной инженерии.

Например, после взлома аккаунта контактам жертвы направляются сообщения, связанные не только с общими темами прошлых разговоров, которые злоумышленники могли увидеть в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением. При этом нередко для убедительности в таких ситуациях аферисты используют дипфейки.

"В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио- и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас", – сказал эксперт.

Для снижения киберрисков Аникин посоветовал пользователям всегда проверять, действительно ли человек на фотографии, видео или записи голоса тот, за кого себя выдает. Кроме того, следует критически относиться к любым сообщениям, которые призывают перевести деньги, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок.

Тем временем российское правительство прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги". Специалисты работают над вторым пакетом мер, направленным на ужесточение борьбы со злоумышленниками.

На этапе разработки находятся свыше 10 мер в части регулирования оборота банковских карт, ответственности за незаконный оборот сим-карт, применение ИИ при обмане и другие.