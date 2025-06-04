Столичная прокуратура назвала правила для защиты от мошенников

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Мошенники начали провоцировать граждан связаться с ними самостоятельно, отправляя "нужный" номер телефона в сообщении. Пресс-служба столичной прокуратуры рекомендовала никогда не перезванивать по указанным в СМС от незнакомцев номерам.



В ведомстве подчеркнули, что необходимо всегда перепроверять полученную информацию, в том числе самостоятельно обратившись в организацию, откуда поступил звонок или пришло СМС.

Там также напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам в мессенджерах и не расспрашивают о банковских счетах и других сбережениях. Также они никогда не попросят россиян снять денежные средства со счетов, перевести их на другие счета или передать курьерам.

Кроме того, никакие следственные действия не могут проводиться по телефону, правоохранители никогда не привлекают россиян к дистанционному участию в оперативных мероприятиях.

"Поступил подозрительный звонок – прекратите разговор, получили СМС с номером телефона – не перезванивайте. Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть", – заключили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать удаленную работу по набору текста со сканов. В рамках такой схемы они направляют жертву на сайт, где собирают платежи. По данным МВД, злоумышленники собирают с людей около 900 рублей, предлагая заработать в 10 раз больше на одном тексте.

Кроме того, мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. За отзыв человеку предлагается поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код якобы для учета "уникального пользователя".