Мошенники начали имитировать сервисы проката сапов и самокатов

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Специалисты с 20 мая зарегистрировали свыше 20 сайтов, мимикрирующих под сервисы аренды велосипедов, самокатов и водной техники, вроде сапов. Об этом ТАСС заявили в одной из компаний по управлению цифровыми рисками.

Эксперты связали это с началом лета. На своих сайтах мошенники предлагают прокат по более низкой цене, а также "ситуативные выгодные скидки". Кроме того, специалисты заметили появление в мессенджере Telegram мошеннических групп и ботов по теме проката – там в том числе идут в ход заверения о том, что транспортные средства можно арендовать по цене ниже официальной.

При этом дети перестали соблюдать правила безопасности в Сети. Они стали чаще, чем в прошлом году, публиковать в соцсетях личные данные, сообщает газета "Известия".

Желание делиться в интернете большим объемом информации называется овершерингом. Он вошел в пятерку наиболее опасных цифровых явлений. Чаще всего подростки делятся геолокацией, домашним адресом, местами постоянного пребывания и другой информацией. Более того, они выкладывают в Сети откровенные и компрометирующие фотографии и видеозаписи.

В одном из мониторинговых центров заявили, что чрезмерная открытость напрямую связана с ростом случаев кибербуллинга. Согласно проведенному исследованию, число эпизодов такой травли в открытых сообществах с начала года выросло на 7% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Овершеринг опасен тем, что любые факты при большом желании и умении можно исказить, обратить против тех, кто их разместил, отметила доцент ГУУ, кандидат психологических наук Светлана Гришаева. Кроме того, излишняя откровенность, не только в соцсетях, рискованна, так как дает возможность лучше узнать человека, а значит, эффективнее воздействовать на него, указала она.

"Это не значит, что нужно полностью замкнуться. Но нужно четко очерчивать круг тех людей, которым можно доверять. Таких людей вряд ли будет много", – пояснила эксперт.

Еще одна серьезная проблема – активное использование нейросетей для генерации и распространения ложной информации, подчеркнули эксперты.

"Школьники, активно взаимодействующие с этими системами, часто не обладают достаточными навыками критической оценки генерируемого контента", – сказала первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

В 2024 году число резонансных эпизодов, связанных в буллингом детей в интернете, увеличилось на 15%, указали специалисты. Они зафиксировали около 8 тысяч случаев, когда количество активных или пассивных участников травли превысило 100 человек против 7 тысяч в 2023-м.

Однако российское законодательство представляет обширные возможности для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга, отметил судебный юрист Илья Васильчук.

"Если травля носит серьезный характер и включает в себя оскорбления, угрозы, шантаж, распространение порочащих сведений, обращайтесь в полицию с заявлением", – рекомендовал он и напомнил, что буллинг – это уголовное преступление.

По словам семейного и детского психолога Марии Тодоровой, если ребенок столкнулся с травлей в Сети, то главное, что могут сделать родители – это восстановить с ним эмоциональную связь.

"Ребенок должен ориентироваться не на сверстников, а на взрослых, которым он доверяет и которые могут его защитить", – высказалась она.

В случае травли задача взрослых – не оградить ребенка от всего интернета, что фактически невозможно, а вовремя ограничить поверхность атаки и минимизировать возможность возникновения риска, считает эксперт Максим Головлев.

"И здесь на первом месте базовая цифровая гигиена. На устройстве должны быть включены ограничения в виде родительского контроля, запрет на сторонние приложения, установка приложений для защиты устройства от вредоносного программного обеспечения, фишинга и веб-фильтрации", – объяснил он.

Запрет доступа в интернет для практикующих буллинг – вполне оправданный и разумный подход, заявил ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, речь идет о тех, кто занимается дискредитацией российских властей из-за рубежа. Кроме того, совершать подобные действия могут психически нездоровые личности.

Однако воплотить подобные ограничения на практике – технически не реализуемая задача, сказал зампред комитета ГД по инфорполитике, технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, организаторы травли в интернете часто являются "изощренными специалистами" в этой области.