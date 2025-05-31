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31 мая, 06:07

Безопасность

Россиян предупредили о новой схеме мошенников для получения данных с "Госуслуг"

Фото: 123RF/dmitryag

Мошенники разработали новую схему для получения незаконного доступа к аккаунтам российских граждан на портале "Госуслуги". Теперь они заставляют своих жертв звонить в фейковую техническую поддержку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники начали рассылать своим потенциальным жертвам электронные письма или сообщения в мессенджерах, замаскированные под уведомления от службы технической поддержки "Госуслуг". В сообщениях содержится информация о якобы несанкционированном доступе к учетной записи пользователя и просьбой позвонить по фейковому номеру поддержки портала.

Находясь под психологическим воздействием, люди звонят на указанные номера и передают мошенника свои личные данные.

Ранее россиян предупредили об опасности шуточного разговора с мошенниками. Если гражданин "раскусил" мошенника, то лучше положить трубку и не продолжать разговор. Злоумышленники, как правило, накапливают любую информацию о жертве. Например, они могут записать голос и использовать его в дальнейших схемах обмана.

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