Куратор "Мошеловки" Храпунова: шуточный разговор с мошенником крайне опасен

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Шуточный разговор с мошенником крайне опасен. Об этом ТАСС заявила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

По ее словам, если гражданин "раскусил" мошенника, то лучше положить трубку и не продолжать разговор. Злоумышленники, как правило, накапливают любую информацию о жертве, указала Храпунова. Например, они могут записать голос и использовать его в дальнейших схемах обмана.

"По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных – не стоит давать их в руки мошенников. Кладите трубку вовремя", – добавила Храпунова.

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков ранее рекомендовал каждой семье придумать кодовое слово для борьбы с аферистами. Он считает, что скоро мошенники будут не только отправлять сообщения, но звонить, а также в режиме реального времени говорить голосом близкого человека.

Недавно в Москве мошенники похитили у 93-летнего конструктора более 17 миллионов рублей. Неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником банка, и сказал, что на его имя открыли счет, с которого якобы могут отправлять средства на Украину.

