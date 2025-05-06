ТАСС: телефонные мошенники похитили более 17 млн рублей у 93-летнего москвича

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В Москве телефонные мошенники похитили у 93-летнего конструктора, который является разработчиком холодильной техники, более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником банка, и сказал, что на его имя открыли счет, с которого якобы могут отправлять средства на Украину. После этого с жителем столицы связались якобы правоохранительные органы. Они посоветовали ему обналичить деньги и передать курьерам.

В результате пенсионер передал наличные. По данному факту заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее злоумышленники обманули трех пенсионеров в Москве под предлогом выдачи дополнительных выплат и продовольственных наборов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В полицию обратился 80-летний мужчина, который рассказал, что с ним связалась женщина из якобы департамента Тверского района Москвы. Она заявила, что ему и его супруге положены некие праздничные выплаты, которые можно получить, продиктовав паспортные данные для почтальона.

Между тем полиция задержала двоих предполагаемых участников группы, которая похитила у москвичей более 23 миллионов рублей. По версии следствия, один из них был курьером, а другой контролировал перемещение средств на счета, подконтрольные мошенникам. В отношении задержанных выдвинули обвинения.

