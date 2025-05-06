В Москве задержали женщину, пытавшуюся оформить кредитку по поддельному паспорту

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 40-летнюю уроженку Ростовской области, которая пыталась оформить кредитную карту в банке через поддельный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба столичной Росгвардии.

По данным ведомства, сигнал о нарушении поступил из банка на улице Каховке. Сотрудник кредитной организации рассказал прибывшим росгвардейцам, что одна из клиенток пыталась оформить карту по поддельному паспорту. Женщина признала вину, заявив, что пошла на это из-за тяжелого материального положения.

Нарушительницу доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России пресекли работу мошеннической группы, которая получала кредиты по поддельным документам, а затем выводила деньги на подконтрольные счета.

В мае 2024 года житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перечислил на их счета 2,16 миллиона рублей. Через месяц полицейские по подозрению в совершении преступления задержали жителя Челябинской области. Он признался в содеянном. Позже оперативники в Челябинской области и Приморском крае задержали еще троих соучастников.