МВД пресекло работу аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники МВД России пресекли работу мошеннической группы, которая получала кредиты по поддельным документам, а затем выводила деньги на подконтрольные счета. Об этом сообщил портал "МВД МЕДИА".

По данным правоохранителей, аферисты с помощью поддельных паспортов существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций открывали расчетные счета в банках, а затем подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Также они переводили деньги, полученные от потерпевших в результате совершения мошеннических действий, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что в мае прошлого года житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перечислил на их счета 2,16 миллиона рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Через месяц полицейские по подозрению в совершении преступления задержали жителя Челябинской области – участника организованной группы. Он признался в содеянном. Во время обыска в его квартире изъяли мобильные телефоны, поддельные документы, а также носители компьютерной информации.

Выяснилось, что фигурант искал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным паспортам. Он давал сообщникам указания в одном из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги.

Позже оперативники в Челябинской области и Приморском крае задержали еще троих соучастников. Один из них оказался ранее неоднократно судимым предполагаемым организатором преступной деятельности. Двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по фальшивым документам, уточнили в МВД.

В настоящий момент возбуждено 28 уголовных дел, соединенных в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пенсионер, следуя инструкциям телефонных мошенников, перевел якобы на безопасный счет более 10 миллионов рублей. Как указали в столичной прокуратуре, сначала мужчине позвонил "представитель страховой компании" и уговорил его назвать код из СМС под предлогом продления действия полиса медстрахования. Затем пострадавшему позвонили лжебанкиры и лжеправоохранители, обманом заставив перевести сбережения на "безопасный" счет.