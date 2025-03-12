12 марта, 07:30Безопасность
Почти 8 тысяч москвичей пожаловались на мошенников в Центр правовой помощи в 2024 году
Почти 8 тысяч человек обратились в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде в 2024 году с жалобами на мошенников.
Особенно часто злоумышленники используют схему с размещением фейковых объявлений с приглашениями присоединится к онлайн-чату дома или подъезда. Если доверчивый человек сканирует QR-код, он открывает мошенникам доступ к своим персональным данным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.