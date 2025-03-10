Мошенники обменяли москвичу 330 тыс долларов на 30 млн рублей банка приколов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве мошенники похитили у мужчины 30 миллионов рублей, обменяв ему доллары на билеты из банка приколов. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

В полицию обратился москвич, который рассказал, что пытался обменять валюту на рубли. Для этого он нашел объявление в мессенджере Telegram об обмене по выгодному курсу. Предварительно, 5 марта он передал неизвестному мужчине 330 тысяч долларов наличными для обмена, взамен тот отдал заявителю 30 миллионов рублей, которые оказались фальшивыми.

В пресс-службе столичного главка МВД России подтвердили факт обращения жителя столицы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления обстоятельств инцидента и задержания злоумышленников, указали в ведомстве.

Ранее в Москве кассир фальшивого пункта обмена валюты украл у клиента почти 14 миллионов рублей, оставив потерпевшему муляжи долларов и евро.

Мошенники заранее арендовали небольшое помещение и оборудовали так, чтобы оно было похоже на пункт обмена валют. Когда туда пришел клиент с крупной суммой денег, один из аферистов, представившись кассиром, забрал деньги и сбежал через запасной выход.