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11 марта, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": мошенник решил обмануть свою жертву в столичном банке

"Безопасный город": мошенник решил обмануть свою жертву в столичном банке

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В Москве мошенник решил обмануть свою жертву прямо в банке. Злоумышленник обменял 45 миллионов рублей жертвы на 500 тысяч фальшивых долларов.

Обмен валют не попал в поле зрения камеры, но это не помешало полицейским задержать лжебанкира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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