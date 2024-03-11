11 марта, 21:45Происшествия
"Безопасный город": мошенник решил обмануть свою жертву в столичном банке
В Москве мошенник решил обмануть свою жертву прямо в банке. Злоумышленник обменял 45 миллионов рублей жертвы на 500 тысяч фальшивых долларов.
Обмен валют не попал в поле зрения камеры, но это не помешало полицейским задержать лжебанкира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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