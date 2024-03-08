Прокуратура организовала проверку после завала лыжниц на трассе в Сочи

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Прокуратура в Сочи организовала проверку после завала лыжниц в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на скоростной трассе произошел завал с участием более десятка девушек. К финишу не пришли 14 человек. Глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе сообщила, что в результате инцидента есть пострадавшие.

"Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливается организаторы, обстоятельства произошедшего", – рассказали агентству в надзорном ведомстве.

В свою очередь, российское министерство спорта сообщило в беседе с ТАСС, что намерено проанализировать обстоятельства случившегося и принять необходимые меры. Там уточнили, что завал произошел из-за неблагоприятных погодных условий.

"Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, и спортсменки получили травмы и ушибы", – рассказали представители ведомства.

По данным Минспорта, в настоящее время все лыжницы, получившие травмы, находятся в медучреждении. После происшествия на трассе мужской масс-старт пришлось отменить.

В начале февраля сход снега произошел на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. Все находившиеся на трассе шесть человек были найдены.

Уточнялось, что снежная лавина сошла в районе горнолыжных трасс F. В результате случившегося никто не пострадал, катание оперативно восстановили.



Снежная лавина сошла в сочинском селе Эсто-Садок