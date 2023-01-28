Горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться из-за отсутствия снега – СМИ

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Работа горнолыжных курортах в Альпах может оказаться под угрозой из-за отсутствия снега. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале указывается, что температура воздуха на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт во Франции не позволила использовать даже искусственный снег. В связи с этим зимний сезон открыли ездой на велосипедах.

Директор курорта Эрик Новак объяснил, что проблемы в работе также наблюдаются в финансовом секторе, обострились соответствующие риски.

Решением проблемы видят перенос горнолыжной базы выше и строительство искусственного озера для производства снега. Также руководство курорта планируют увеличить число велосипедных и пеших маршрутов.

Проблема с нехваткой снега наблюдается не только в Альпах. Для привлечения осадков на горные курорты в Сочи решили прибегнуть к услугам шаманов. Шаман из Сибири провел на "Красной Поляне" обряд, который, предположительно, должен вызвать снегопад.



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