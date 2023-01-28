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Горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться из-за отсутствия снега – СМИ
Фото: depositphotos/wasja
Работа горнолыжных курортах в Альпах может оказаться под угрозой из-за отсутствия снега. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В материале указывается, что температура воздуха на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт во Франции не позволила использовать даже искусственный снег. В связи с этим зимний сезон открыли ездой на велосипедах.
Директор курорта Эрик Новак объяснил, что проблемы в работе также наблюдаются в финансовом секторе, обострились соответствующие риски.
Решением проблемы видят перенос горнолыжной базы выше и строительство искусственного озера для производства снега. Также руководство курорта планируют увеличить число велосипедных и пеших маршрутов.
Проблема с нехваткой снега наблюдается не только в Альпах. Для привлечения осадков на горные курорты в Сочи решили прибегнуть к услугам шаманов. Шаман из Сибири провел на "Красной Поляне" обряд, который, предположительно, должен вызвать снегопад.
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