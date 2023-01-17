На горнолыжных курортах Сочи ожидается сход снежных лавин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае ожидается сход снежных лавин. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на прошлой неделе из-за повышенной степени лавинной опасности закрывались трассы для спуска на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром".

"На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах свыше 1,5 тысячи метров", – говорится в сообщении.

Кроме того, сход лавин прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на высотах 2,5 тысячи метров.

Ранее следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус. Трагедия произошла 5 января. Согласно материалам проверки, мужчина 1979 года нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим лыжником.

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