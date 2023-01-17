08:35Спорт
Москвичей пригласили на лыжные тренировки по программе "Мой спортивный район"
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 17 января в столице пройдут бесплатные тренировки по катанию на классических беговых лыжах. Все занятия будут проводиться профессиональными тренерами Москомспорта, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Участники смогут в игровой форме освоить основные навыки катания на лыжах, научатся поворачивать и тормозить, узнают о технике классического хода. Кроме того, им покажут упражнения на развитие выносливости и координации", – говорится в сообщении.
Москвичи смогут стать участниками тренировок по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и по субботам с 10:00 до 11:00. Занятия организуют в следующих столичных парках:
- парке "Северное Тушино";
- Воронцовском парке;
- Измайловском парке;
- парке Олимпийской Деревни;
- парке "Кузьминки";
- в сквере по Олонецкому проезду.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что программа "Мой спортивный район" будет работать в столице на протяжении всей зимы. В рамках проекта жителей города научат кататься на коньках и познакомят с базовыми элементами фигурного катания. Занятия будут проходить бесплатно.
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