Более 60 лыжных трасс открылось этой зимой в московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 26 московских парках этой зимой открылись 67 лыжных трасс общей протяженностью почти 165 километров, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на слова заммэра Петра Бирюкова.

"Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха", – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что больше всего разнообразных лыжных маршрутов находится в парке "Сокольники". Кроме этого, лыжники могут объединить прогулки с осмотром усадьб "Воронцово", "Царицыно", "Коломенское".

"Впервые за последние годы лыжная трасса появилась в Парке Горького – ее накатали по территории Нескучного сада", – сообщил заммэра.

В этом сезоне в Москве будут действовать более 4 тысяч объектов зимнего отдыха, такие как катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях и тюбингах, площадки для сноуборда.

Ранее сообщалось, что на Северном речном вокзале открылся бесплатный каток. В совокупности новый каток смогут посетить порядка 25 тысяч человек. В сутки объект готов принимать порядка 600 человек, которые могут воспользоваться теплой раздевалкой и пунктом проката коньков.

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