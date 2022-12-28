Что столичные парки подготовили к новогодним праздникам

Покататься на огромном катке, познакомиться с историей елочных игрушек и телепортироваться в весну – все это можно сделать в столичных парках в новогодние каникулы. О зимней программе для москвичей – в материале Москвы 24.

"Гигант"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Одно из самых ожидаемых парковых событий зимы в Москве – возвращение двух легендарных катков в парке "Сокольники". Помимо одного из самых больших в стране катков с натуральным льдом "Гигант", (16 200 кв м), на Фестивальной площади снова, спустя два года, запустили искусственный "Лед" (5 300 кв м).

"Около 10 лет назад, когда его впервые презентовали, каток сразу завоевал популярность среди москвичей и гостей города из-за высокого качества льда и специальной технологии, позволяющей кататься на коньках даже в плюсовую температуру (до 7 градусов)", – рассказал Москве 24 директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов.

Каток "Лед"

1-й сеанс – с 10:00 до 13:00

2-й сеанс – с 14:00 до 17:00

3-й сеанс – с 18:00 до 20:00

4-й сеанс – с 21:00 до 23:00

Стоимость за сеанс: 600–700 рублей с прокатом коньков, 300–400 рублей – без проката.

Каток "Гигант"

1-й сеанс – с 10:00 до 12:00

2-й сеанс – с 13:00 до 15:00

3-й сеанс – с 16:00 до 18:00

4-й сеанс – с 19:00 до 22:00

Вход бесплатный, прокат коньков – 400 рублей за сеанс.

Горка на 2 000 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парке "Яуза" на Ростокинском акведуке открыли снежную горку – на ней могут одновременно находиться более 2 000 человек. Для безопасности ее поделили на зоны, где есть 25 выкатов, рассказал Москве 24 директор парка Александр Сапронов.

Здесь можно покататься на ледянках, тюбингах и санях. Ватрушку можно взять в аренду, стоимость одного часа в будни – 400 рублей, в выходные и праздники – 600 рублей (залог – 3 000 рублей).

Горка работает ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Кроме того, в этом году на территории парка открыли еще один каток с искусственным льдом – теперь их три. Новая площадка расположилась на Юрловском проезде. На всех катках проводятся бесплатные детские мастер-классы по фигурному катанию, работают прокаты коньков и раздевалки. А тех, кто предпочитает лыжи, ждут трассы общей протяженностью 7 километров.

Ледовые площадки работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00.

Путешествие в весну

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Посетители музея-заповедника "Царицыно" смогут и вовсе перенестись в весну: там перед праздниками распустились тюльпаны и расцвела сирень. Полюбоваться ими можно до 8 января на выставке "Новый год в царстве Флоры". Цена билета – 250 рублей.

В свою очередь, юных гостей ждут на новогодних представлениях в Екатерининском зале. Там детям в этом году покажут интерактивный спектакль "Снежная королева", который поставил режиссер Театра на Юго-Западе Олег Анищенко, рассказала Москве 24 генеральный директор музея-заповедника, член Совета Ассоциации парков России Елизавета Фокина.

Каток с аттракционом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В парке развлечений под открытым небом "Сказка" открылся каток в форме сердца, куда в будни любой желающий может прийти и покататься бесплатно. Внутри него – аттракцион для детей и взрослых "Сказочная карусель".

Вместе с катком заработала и тюбинговая горка с двумя трассами и прокатом ватрушек, добавил генеральный директор парка Андрей Кунов.

Полчаса катания обойдутся в 300 рублей, в 400 рублей – 30 минут плюс аренда тюбинга.

Игрушки Ленина

Фото: Москва 24

В "Коломенском" открылась выставка новогодних игрушек из более чем 800 праздничных украшений от конца XIX до начала XXI века из фонда и частных коллекций со всего мира (например, из ГДР и Чехословакии).

В экспозиции даже можно найти праздничные украшения, которые принадлежали семье Владимира Ленина. Есть и игрушки, расписанные гжелью, жостовской и городецкой росписью.

Стоимость билетов начинается от 125 рублей.

Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ же можно ярко отметить саму новогоднюю ночь: с 31 декабря на 1 января на трех площадках пройдет новогодняя программа "Выставка чудес".

На самом большом катке страны покажут сказку на льду "Руслан и Людмила", затем для гостей выступят иллюзионисты и фигуристы-аниматоры, а после боя курантов пройдет световое барабанное шоу и многое другое.

На Центральной аллее с интерактивной танцевальной программой в 21:00 выступят аниматоры, ходулисты-жонглеры и оркестр в костюмах снеговиков. Здесь же желающие смогут посмотреть уличные спектакли разных форматов, например музыкальные постановки и театрально-цирковые шоу. Запоминающимся событием станет выступление цирковых артистов с акробатическими номерами

Площадь Промышленности в новогоднюю ночь превратится в "Музыкальную шкатулку народов". Для гостей выступят народные коллективы, а также здесь покажут новогодний спектакль. Главным номером станет шоу с чукотскими, эскимосскими, корякскими и якутскими танцами в исполнении профессиональных артистов.

Мероприятия начнутся с 21:00 и завершатся 03:00. Участие бесплатное, но вход на каток – по билетам (приобрести их можно на сайте ВДНХ).

Праздник на любой вкус

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Всего в столице открылось более 4 000 адресов зимних развлечений в этом сезоне, рассказал ранее Сергей Собянин.

Бесплатные катки, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы будут доступны на 32 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". А на Манежной площади можно увидеть марийскую вышивку, городецкую и мезенскую роспись, декорирование елочных шаров, создание русских игрушек и резьбу по дереву.

Мастер-классы по изготовлению ретроафиш с Московским Кремлем и высотками столицы пройдут на фестивальной площадке на улице Теплый Стан. Рисовать яркие новогодние открытки научат на Святоозерской улице, а упаковывать подарки – на Вешняковской улице. Любой желающий сможет научиться керлингу на Школьной улице.

Кроме того, те, кто хочет тишины и уединения, могут понаблюдать за птицами и белками в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Там установили специальные павильоны – высокие беседки, внутри которых на разном уровне расположены смотровые окошки.