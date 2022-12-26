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"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами в Щукинском парке

"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами в Щукинском парке

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В столичном районе Щукино установили павильоны для наблюдения за птицами и белками. Они есть на участке Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы, еще один расположен около станции МЦД-2 Щукинская.

Павильоны находятся вдали от основных пеших маршрутов. Это высокие беседки, а внутри на разном уровне расположены смотровые окошки. В них в любую погоду можно наблюдать за жизнью и повадками белок и птиц, которые иногда дают себя покормить.

Дизайн павильонов придумали на основе архивных фотографий беседки, которая стояла в центре Щукинского парка в середине XX века. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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