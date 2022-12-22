"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

В ЦАО на Поварской улице провели реставрацию дома № 31/29. Он был построен в середине ХХ века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель.

Специалисты заменили поврежденные участки орнамента, в том числе на балконах. В порядок привели потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения и отреставрировали деревянные поручни. Удалось также восстановить двери.

Кроме того, в рамках реставрации в доме на Поварской полностью заменили все инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".