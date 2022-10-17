14:07Транспорт
"АвтоВАЗ" хочет закрепить законом использование в такси локализованных автомобилей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" выступила с предложением закрепить на законодательном уровне требования степени локализации легкового транспорта, который используется в такси и каршеринге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фирмы Максима Соколова.
Он выступил с подобным предложением в Совете Федерации. По его словам, на данный момент законопроект о такси находится на рассмотрении в ГД.
"И мы предлагаем внести дополнения в части установления обязательных требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси", – поделился Соколов.
Глава компании добавил, что подобную инициативу можно распространить и на автомобили каршеринга.
Ранее сообщалось, что отечественные активы Nissan перейдут в государственную собственность ФГУП "НАМИ", являющемуся подведомственным Минпромторгу РФ. Сделка предполагает обратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" собственной доли.
Отмечается, что после совершения акта обслуживание автомобилей марки Nissan и поставку для них запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".
Минпромторг сообщил о передаче российских активов компании Nissan
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