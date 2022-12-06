В Дептрансе анонсировали увеличение числа электросамокатов в столице в следующем сезоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в следующем сезоне планируется увеличить число электросамокатов до 60–70 тысяч, рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он напомнил, что в минувший сезон в столице было 40 тысяч самокатов. На этом виде транспорта жители столицы совершили 26,3 миллиона поездок.

"Причем 80% всех поездок сделаны с транспортными целями – то есть человек не просто катается по городу, а доезжает до места работы, учебы, на встречу", – пояснил Ликсутов.

По его словам, от компаний, занимающихся арендой электросамокатов, требуется, чтобы они обеспечивали соблюдение ПДД, чтобы сессии завершались в согласованных с городскими властями местах.

"Есть ряд медленных зон, где надо снижать скорость до 15 километров в час – без соблюдения этого требования компании у нас работать не будут. Нельзя ездить на самокате вдвоем или втроем – такие поездки чаще всего заканчиваются серьезными травмами", – отметил он.

Ликсутов также рассказал об увеличении числа медленных зон с принудительным ограничением скорости в следующей сезоне.

Он отметил, что в первую очередь такие зоны появятся за счет расширения той территории, куда приходит аренда самокатов впервые.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.

Так, максимальная разрешенная скорость езды на электросамокате составит не более 25 километров в час. Максимальная масса СИМ, на котором можно передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, – 35 килограммов.



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