Правительство РФ утвердило ограничение скорости движения на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кабмин РФ утвердил изменения в ПДД, согласно которым скорость езды на электросамокатах не должна превышать 25 километров в час, сообщается на сайте правительства.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 килограммов", – говорится в сообщении.

Согласно документу, специальные дорожные знаки будут регулировать движение указанных транспортных средств, а при совместном передвижении пешеходы получают приоритет.

"На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час, а также разрешено движение велосипедистов", – отметили в кабмине.

При этом новый статус не затрагивает обычные самокаты и ролики.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ и экспертного центра "Движение без опасности" спрогнозировали, что доля пользователей электросамокатов в России в 2022 году может составить 40% от всего населения. По их данным, только в Москве в прокат в этом сезоне сдали 35 тысяч электросамокатов.



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