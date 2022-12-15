Тематический поезд о финансовой грамотности запустили на Сокольнической линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Сокольнической линии метро запустили тематический поезд о финансовой грамотности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы запустили новый тематический поезд "Финансовая грамотность", который будет курсировать на Сокольнической линии в течение 6 месяцев", – сообщил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

В процессе поездки пассажиры смогут ознакомиться с правилами безопасного пользования банковскими картами, шагами, необходимыми для перевода денежных средств по номеру телефона или через систему быстрых платежей и другой полезной информацией.

Ранее тематический поезд о благотворительности "Помогать по пути" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Поезд будет курсировать в течение 6 месяцев. Он стал 12-м из запущенных в столичном метро в 2022 году.



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