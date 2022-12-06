Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала.

По его словам, в новогоднюю ночь продлят работу и некоторых маршрутов наземного транспорта.

Ликсутов пообещал усилить меры безопасности на объектах, уточнив, что в эту дату на работу выйдет большое количество сотрудников департамента.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд о благотворительности "Помогать по пути". Поезд будет курсировать полгода. В составах можно увидеть QR-коды, каждый из которых ведет на сервисы и ресурсы, связанные с благотворительностью.



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