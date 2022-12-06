Поезд о благотворительности запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тематический поезд о благотворительности "Помогать по пути" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по внешним коммуникациям и маркетингу метрополитена Анну Ермалицкую.

Она уточнила, что поезд будет курсировать ближайшие шесть месяцев.

"Мы очень надеемся, что этот проект поможет максимальному количеству пассажиров узнать о том, насколько важную функцию выполняют городские некоммерческие организации, узнать намного больше, какие организации есть, и непосредственно по дороге на работу или учебу помочь важным проектам", – пояснила Ермалицкая.

По ее словам, это уже 12-й тематический поезд, который запустили в текущем году.

В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов отметил значимость запуска поезда в дизайне, в котором есть благотворительные сервисы на mos.ru.

"Благотворительный сервис для нас очень важен, для департамента информационных технологий – это площадка, соединяющая благотворительные организации с неравнодушными жителями", – подчеркнул он.

Уточняется, что пассажиры смогут увидеть в оформлении состава QR-коды, каждый из которых ведет на сервисы и ресурсы, связанные с благотворительностью.

Ранее сообщалось, что в Москве до 27 декабря проходит новогодняя благотворительная акция "Исполни желание", принять участие в которой сможет любой желающий. Акция направлена на исполнение желаний детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

Помимо этого, москвичи смогут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка". Акцию проводят с целью исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

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