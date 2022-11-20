Больше 1,2 тысячи москвичей стали "серебряными" волонтерами

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Больше 1,2 тысячи москвичей старше 55 лет стали "серебряными" волонтерами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Волонтеры старшего поколения активно помогают на городских мероприятиях. В этом году они поддержали свыше 130 событий", – рассказал глава центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Отмечается, что добровольцы старшего поколения являются одними из наиболее активных волонтеров в Москве. ДЛя них город организует различные познавательные мероприятия, например, в 2022 году центр "Молоды душой" подготовил для них больше 20 событий.

"Серебряные" волонтеры обычно участвуют в организации различных мероприятий. Так, в этом году они помогали с проведением первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта и Московского урбанистического форума. Кроме того, они поддерживают людей в трудной жизненной ситуации, в том числе собирают для них гумпомощь.

А до конца года пожилые добровольцы могут принять участие в серии мероприятий "Серебряные маршруты", в рамках которых гиды старше 55 лет проводят экскурсии по достопримечательностям столицы.

Ранее сообщалось, что с начала года к добровольческому движению присоединились свыше 170 тысяч жителей столицы. По данным исследования "Мосволонтера", в столице растет интерес к волонтерству. Примечательно, что большая часть волонтеров в Москве – женщины, их оказалось порядка 70%.



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