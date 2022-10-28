Более тысячи заявок подано на поощрение знаком отличия "Волонтер Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что организации города прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которые претендуют на знак отличия "Волонтер Москвы".

Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, речь идет об образовательных учреждениях, некоммерческих организациях, городских и бизнес-структурах.

По словам Сергуниной, на данный момент к волонтерскому движению в Москве присоединились уже более 835 тысяч горожан.

"Столица ценит неравнодушие, активность и вклад волонтеров в ее развитие. Знак отличия будет вручаться впервые. Его получат 30 москвичей. Это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку", – рассказала заммэра.

Знак отличия для волонтеров утвердили в июне 2022 года. Получить его смогут те, кто больше всего времени посвятил добровольческой работе, и только один раз. Учитывать будут как волонтерский стаж, так и уровень проектов, к которым имели отношение соискатели.

Знак "Волонтер Москвы" формируется из металла золотистого цвета. На лицевой стороне расположится рельефное изображение основного элемента герба Москвы, святого Георгия Победоносца, и контур сердца с красной эмалью. На оборотной стороне разместят рельефные надписи.

В конце сентября заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице планируется открыть три волонтерских окружных центра. В них оборудуют лектории, залы для воркшопов, пространства для интерактивных занятий и обмена опытом.



"Жизнь в большом городе": волонтеры

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