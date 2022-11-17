Лифт на станции метро "Новокосино" закрыли на ремонт до 30 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На станции "Новокосино" (выход №1) Калининской линии метро закроют на ремонт лифт. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

"С 15 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года на станции "Новокосино" (выход № 1) закрыт на ремонт лифт", – говорится в сообщении.

Участок от "Автозаводской" до "Орехово" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской".

На время закрытия на участке запустят бесплатные компенсационные автобусы.



Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября на полгода

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