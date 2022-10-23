Станция "Балтийская" МЦК была временно закрыта по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рано утром в воскресенье станция "Балтийская" Московского центрального кольца была временно закрыта из-за требования полиции. Об этом сообщалось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Станция "Балтийская" МЦК временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции", – говорилось в сообщении.

Станцию закрыли в районе 6:50, точная причина при этом не называлась. Спустя примерно час ее вновь открыли для пассажиров.

Ранее сообщалось, что участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября. На время закрытия на участке запустят бесплатные компенсационные автобусы.



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