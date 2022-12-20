Центр русской культуры и искусства заработал по новому адресу в столице

Центр русской культуры и искусства Владимира Девятова теперь работает по новому адресу. Некоторых родителей учеников переезд с Третьего Сетуньского проезда обеспокоил, однако центр еще летом присоединили к Фольклорному центру "Москва".

Теперь вместо аварийного здания, опасного для жизни, есть современные помещения, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Там уже занимаются 100 ребят, начиная с семи лет, а аудитория может быть расширена при желании родителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.