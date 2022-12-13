Москвичей предупредили о приближающихся предновогодних заторах

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве ожидается пик предновогодних заторов с 22 по 28 декабря, а с 29 декабря загруженность на дорогах будет снижаться, рассказал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

"Первый рост количества транспортных средств прогнозируется с 19 декабря, когда произойдет увеличение. Пик загруженности для автолюбителей с нашей стороны прогнозируется с 22 по 28 декабря – это максимальное количество транспортных средств, которое будет передвигаться по городу. Исходя из этого, будет достаточно сложная дорожно-транспортная обстановка", – рассказал Кизлык.

По словам руководителя ЦОДД, количество транспорта на столичных дорогах увеличится на 70–100 тысяч. Это связано с предновогодними поездками в торговые центры, преимущественно в центре города. Кизлык добавил, что из регионов в Москву придет большое количество людей, из которых 10 процентов останутся в городе.

"Загрузка 31-го числа будет минимальной, и в целом начиная с 29-го числа пик загруженности, ожидается, будет снижаться и не будет достигать высоких значений с точки зрения загруженности и передвижение по городу станет уже более комфортным", – отметил руководитель ЦОДД.

Кизлык рассказал, что в январские праздники дороги будут загружены минимально. Передвижение по городу будет комфортным, а балл пробок не превысит одного-трех.

"Если смотреть исторические данные и прогнозные модели восстановление потока и возвращение загруженности улично-дорожной сети после новогодних праздников ожидается к 17 января, после данного периода мы прогнозируем, что количество транспортных средств постепенно вернется и будет сформирован обычный режим передвижения транспортных средств по улично-дорожной сети", – подчеркнул Кизлык.

Ранее сообщалось, что в столице в период январских праздников городские парковки станут бесплатными. Однако парковки со шлагбаумами будут работать по прежним ценам.

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