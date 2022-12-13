Москвичей предупредили о сильном снегопаде и снежных заносах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 14 декабря, в Москве ожидаются сильные снегопады на фоне прохождения волнового циклона, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщает ТАСС.

"В среду прогнозируется прохождение волнового циклона. Нас ожидает снегопад, уже возможна отрицательная температура. В течение суток она будет меняться до 3–5 градусов мороза в Москве и до минус 2–7 градусов – в области", – заявила она.

По словам метеоролога, в столице ожидаются очень сильные снегопады и образование снежных заносов. При этом также прогнозируется гололедица из-за замерзания выпавших накануне осадков.

Макарова отметила, что в четверг, 15 декабря, в Москве прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, в связи с чем местами ожидается метель.

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение продлится с 21:00 вторника до 09:00 среды. В этот период ожидаются сильный снег и снежные заносы на дорогах.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.



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