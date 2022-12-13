Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах утром 13 декабря. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

В частности, во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили, в Домодедово задержали 17 рейсов и два отменили, в Шереметьево задержали шесть рейсов и четыре отменили.

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится с 21:00 вторника, 13 декабря, до 09:00 среды.

В этот период ожидаются сильный снег и снежные заносы на дорогах. Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.

За выходные в городе выпало 30 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы, которая насчитывает 56 миллиметров. К середине недели, по прогнозам синоптиков, в город вернутся легкие морозы.

В вторник, 13 декабря, в столичном регионе установится облачная погода и до 2 градусов тепла. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица. Столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Ливень с сильным ветром обрушился на Москву в ночь на 13 декабря

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