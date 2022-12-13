Москвичам пообещали снег, гололедицу и до 2 градусов тепла 13 декабря

Фото: Моcква 24/Антон Великжанин

В вторник, 13 декабря, в столичном регионе установится облачная погода и до 2 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица. Столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Московском регионе из-за сильного снегопада объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится с 21:00 вторника, 13 декабря, до 09:00 среды. В этот период ожидаются сильный снег и снежные заносы на дорогах.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.

За выходные в городе выпало 30 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы, которая насчитывает 56 миллиметров. К середине недели, по прогнозам синоптиков, в город вернутся легкие морозы.



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