На заводе "Москвич" собрано уже более 160 автомобилей – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Более 160 кроссоверов "Москвич 3" уже собраны на столичном заводе, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что серийная сборка началась 23 ноября.

"До конца года соберут еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей. Сейчас ведется подготовка к производству электроавто", – сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, в 2023 году завод "Москвич" произведет 50 тысяч автомобилей. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, Подмосковье и других российских регионах.

В 2025 году столичный завод планирует выпустить полностью отечественный автомобиль. Как отмечали в Дептрансе Москвы, степень локализации производства будет увеличиваться максимально быстрыми темпами.

Ликсутов, в свою очередь, уточнял, что в конце следующего года "Москвич" выйдет на объем локализации, который был у "Рено". Также на заводе будут выпускать часть деталей для кузова и закупать российскую резину.



Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов

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