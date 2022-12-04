Частный детсад в районе Хорошево-Мневники перевели на льготную арендную ставку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В частном детском саду "Международная лингвистическая школа" в районе Хорошево-Мневники стала действовать льготная ставка аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Перед этим инвестор выполнил все условия договора. Исходя из площади объекта, арендная плата для организации составит 807 рублей в год. В целом, благодаря льготе, предприниматель сможет ежегодно экономить 8,6 миллиона рублей", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что детский сад находится в доме 11 в Новохорошевском проезде. Объект представляет собой двухэтажное здание 1959 года постройки.

На данный момент там обучаются 70 детей в возрасте от полутора до семи лет, 64 из них зарегистрированы в столице.

Ранее Ефимов рассказал, что частный детский сад "Узорница" в Текстильщиках перевели на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Компания, открывшая его, отремонтировала нежилое помещение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!