Собянин анонсировал открытие лыжной трассы в горнолыжном комплексе на Воробьевых горах

"Интервью": Сергей Собянин рассказал о горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

Трасса для беговых лыж откроется в ближайшее время в горнолыжном комплексе на Воробьевых горах. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью Москве 24.

Мэр рассказал, что в комплексе можно заниматься детям, горнолыжникам и сноубордистам. По его словам, построенные в Москве трассы могут принимать международные соревнования. Собянин напомнил, что в горнолыжном комплексе доступна не только кресельная канатная дорога, но и канатная дорога "Лужники".

Собянин добавил, что жители столицы начали кататься на лыжах еще в начале прошлого века, однако после 80-х годов на объекте начались серьезные оползневые проблемы.

"Лыжные трамплины закрылись. Сам склон работал наполовину. Все это выглядело очень некрасиво. И, конечно, это все требовало кардинальной реконструкции. Вообще, был такой выбор: полностью закрыть из-за геологических проблем", – подчеркнул Собянин.



Он уточнил, что к строительству комплекса приступили после больших изыскательных и природоохранных работ.

"Так что, конечно, в центре города, по сути дела, первоклассный спортивный комплекс, который, по сути, был частью спортивного комплекса "Лужники", который является крупнейшим в нашей стране", – указал Собянин.

Мэр поведал, что рядом с комплексом запущена и эскалаторная галерея, у которой также были геологические проблемы, ошибки в проектировании. Он напомнил, что из-за этого галерею закрыли 40 лет назад и многие считали, что ее уже никогда не восстановят.

Собянин рассказал, что при строительстве этого объекта была проведена большая подготовительная работа. Он добавил, что благодаря кропотливой работе инженеров галерею воссоздали в гораздо лучшем виде. Градоначальник напомнил, что из-за этого уменьшилось время от станции "Воробьевы горы" до "МГУ", "Дома пионеров", смотровой площадки и спортивного кластера.

Мэр открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах 23 декабря. Там обустроили три трассы, лыжные трамплины К-40 и К-20, кресельную канатную дорогу, сноуборд-парк, детский склон с бугельным подъемником. В комплексе также оборудовали зоны отдыха для спортсменов, пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалки и тренерские.



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