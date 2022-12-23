Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве.

Мэр указал на завершение большой инженерной и многолетней работы, в результате которой в городе появились горнолыжные склоны с канатной дорогой и два трамплина. Кроме того, на объекте ведется строительство третьего трамплина.

Собянин подчеркнул, что в кластере создали все условия для спортсменов.

"И для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников. <…> Все помещения для тренеров, для команд – здесь все оборудовано. Я думаю, что это будет одно из самых популярных мест в Москве", – отметил градоначальник.

На Воробьевых горах завершили строительство трех трасс, лыжных трамплинов К-40 и К-20, кресельной канатной дороги, сноуборд-парка, детского склона с бугельным подъемником. Кроме того, там же обустроили зоны отдыха для спортсменов, пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалки и тренерские.

Пропускная способность горнолыжных трасс увеличилась до 500 человек при одновременном катании.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в этом сезоне в столице открыли более 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Среди них – катки с естественным и искусственным льдом, лыжные трассы, базы, склоны, площадки для сноуборда, катания на санях и тюбингах.



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