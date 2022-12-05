10:22Город
ФОК с бассейном появится в Раменках в 2023 году
Фото: stroi.mos.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном появится в Раменках в 2023 году. В здании площадью свыше шести тысяч квадратных метров разместят игровой и тренажерные залы, залы для борьбы, хореографии и бокса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время готовность объекта составляет 25%.
"ФОК с бассейном построят на месте снесенного здания спортивно-оздоровительного комплекса "Раменки", существовавшего с 1989 года. В настоящий момент строители завершили возведение четвертого этажа здания, приступили к монтажу металлоконструкций", – отметил Загрутдинов.
По его словам, также продолжается возведение внутренних и наружных стен здания, устройство внутренних инженерных систем, специалисты ведут черновые отделочные работы.
Новый ФОК будет отличаться светлым экстерьером и простой архитектурой, подчеркивающей его лаконичность, фасад украсят ламели.
Отмечается, что в ближайшее время также планируется завершить реконструкцию спортивного комплекса "Воробьевы горы". Там откроются современные горнолыжные трассы и трамплины.
"Как ранее отмечал Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Это позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", – добавил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что ФОК построят на улице Маршала Катукова в столичном районе Строгино. Уточнялось, что здание возведут на месте уже существующего объекта: на имеющемся фундаменте возведут новые стены. Отделка здания будет выполнена из алюмокомпозитных панелей, а цоколь облицуют керамогранитом.
Помимо спа-салона и кафе, в новом ФОК обустроят тренажерный зал, а также помещения для занятий боксом и йогой.
До этого Сергей Собянин рассказал, что в этом году в Москве открыли 14 новых спортивных объектов. В частности, он напомнил об открытом недавно ФОК "Волна" с двумя бассейнами в районе Чертаново Центральное.
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