Фото: stroi.mos.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном появится в Раменках в 2023 году. В здании площадью свыше шести тысяч квадратных метров разместят игровой и тренажерные залы, залы для борьбы, хореографии и бокса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время готовность объекта составляет 25%.

"ФОК с бассейном построят на месте снесенного здания спортивно-оздоровительного комплекса "Раменки", существовавшего с 1989 года. В настоящий момент строители завершили возведение четвертого этажа здания, приступили к монтажу металлоконструкций", – отметил Загрутдинов.

По его словам, также продолжается возведение внутренних и наружных стен здания, устройство внутренних инженерных систем, специалисты ведут черновые отделочные работы.

Новый ФОК будет отличаться светлым экстерьером и простой архитектурой, подчеркивающей его лаконичность, фасад украсят ламели.

Отмечается, что в ближайшее время также планируется завершить реконструкцию спортивного комплекса "Воробьевы горы". Там откроются современные горнолыжные трассы и трамплины.

"Как ранее отмечал Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Это позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", – добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что ФОК построят на улице Маршала Катукова в столичном районе Строгино. Уточнялось, что здание возведут на месте уже существующего объекта: на имеющемся фундаменте возведут новые стены. Отделка здания будет выполнена из алюмокомпозитных панелей, а цоколь облицуют керамогранитом.

Помимо спа-салона и кафе, в новом ФОК обустроят тренажерный зал, а также помещения для занятий боксом и йогой.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в этом году в Москве открыли 14 новых спортивных объектов. В частности, он напомнил об открытом недавно ФОК "Волна" с двумя бассейнами в районе Чертаново Центральное.



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