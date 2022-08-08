Собянин: строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершится в 2023 году

15:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дворец спорта "Некрасовка" планируется запустить в следующем году, заявил Сергей Собянин.
"В огромном районе Некрасовка, в котором проживает около 100 тысяч человек, нет ни одного спортивного объекта. Это полное безобразие. Поэтому мы решили построить не просто какой-то проходной ФОК, а настоящий дворец спорта вместе с ледовой ареной, бассейном, игровыми залами", – отметил мэр.
По его словам, во дворце будет возможность заниматься около 12 видами спорта.
Гендиректор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов уточнил, что в этом году будет завершено строительство, а в следующем объект сдадут в эксплуатацию.
Уточняется, что во дворце спорта будет три этажа, там обустроят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный и гимнастический залы, хореографический зал и зал единоборств.
Кроме того, в ФОК будет оборудован зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе. На прилегающей территории появятся площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол.
На базе дворца спорта будет организована спортивная подготовка по хоккею, плаванию, шорт-треку, волейболу, гандболу, шахматам и единоборствам.
В пресс-службе мэра отметили, что в настоящее время дворец готов на 80%.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Алтайской улице в Гольянове. Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что к возведению здания комплекса приступят в начале следующего года. В настоящее время разрабатывается проектная документация.
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