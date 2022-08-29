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Город

07:26

Офисный центр и ФОК построят в ТиНАО

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город выставит на торги участок для строительства административно-офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) в ТиНАО, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, соответствующее решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

"На аукцион выставят земельный участок площадью 0,76 гектара. Он расположен на территории поселения Роговского, неподалеку от густонаселенного поселка Рогово. Инвестор сможет возвести здесь административно-офисное здание с физкультурно-оздоровительным комплексом максимальной площадью 5,3 тысячи квадратных метров", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что объект станет точкой притяжения для местных жителей, а также обеспечит район дополнительной инфраструктурой и рабочими местами.

В материале говорится, что участок выставят на торги в четвертом квартале текущего года.

Ранее столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара. На участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.

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