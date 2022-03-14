Четыре земельных участка под строительство спорткомплексов выставили на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Таким образом, два лота, площадью 4,5 и 2,7 тысячи квадратных метров, расположены в Новомосковском округе. Также участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров выставлен в Зеленограде. Еще один площадью 2,4 тысячи квадратных метров – в Троицком округе.

Тип будущего спортивного объекта инвестор может выбрать из утвержденного перечня. Например, на участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.

Ранее столица выставила на торги 17 нежилых помещений по льготной ставке. Общая площадь всех объектов составляет 1,2 тысячи квадратных метров. У всех объектов, как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, есть свободное назначение, они могут быть использованы под любые коммерческие цели в течение 10 лет.