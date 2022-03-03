Ефимов: Москва передала в собственность горожан свыше 540 нежилых помещений в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва в прошлом году передала собственникам помещений в многоквартирных домах 543 нежилых объекта общей площадью свыше 81 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что по решению мэра Москвы с конца 2014 года город передает жителям многоквартирных домов технические помещения, находящиеся в этих домах.

"Сегодня в перечне находятся почти 2,8 тысячи таких объектов общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. К ним относится различное имущество общего пользования, в том числе коридоры, чердаки и подвалы. После оформления права общедолевой собственности жители могут использовать их по своему усмотрению: к примеру, оборудовать рабочие места консьержей или хранилища велосипедов и колясок", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на момент подписания первого документа в нем значились 19 подвалов общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день перечень насчитывает почти 2,8 тысячи объектов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что из 543 помещений, которые город передал жителям в 2021 году, больше всего расположено на востоке, в центре и на севере города.

"Площадь самого маленького составляет 2,7 квадратного метра – оно находится на Открытом шоссе. А самого большого, расположенного на Севастопольском проспекте, – почти 6,5 тысячи квадратных метров", – отметил Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что в прошлом году спрос на городскую недвижимость в Москве вырос в полтора раза. Он уточнил, что за 2021 год Москва реализовала на торгах свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, тогда как годом ранее состоялось 7,1 тысячи торгов.

Так, по итогам торговых сессий прошлого года город реализовал 1 558 нежилых помещений, из которых 563 сдали в аренду. Москва также реализовала больше 6,5 тысячи машино-мест. Это на четыре тысячи больше, чем в 2020 году.