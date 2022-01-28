Ефимов: спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В прошлом году спрос на городскую недвижимость в Москве вырос в полтора раза, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за 2021 год Москва реализовала на торгах свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, тогда как годом ранее состоялось 7,1 тысячи торгов.

"В 2021 году город реализовал на открытых торгах более 11,6 тысячи объектов на общую сумму 74,6 миллиарда рублей. Больше всего состоялось торгов по продаже машино-мест, городских квартир и нежилых помещений", – рассказал Ефимов.

Он добавил, что по итогам торговых сессий прошлого года город реализовал 1 558 нежилых помещений, из которых 563 сдали в аренду. Москва также реализовала больше 6,5 тысячи машино-мест. Это на четыре тысячи больше, чем в 2020 году.

Предприниматели арендовали 517 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения на общую сумму 36,2 миллиона рублей. Наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы, их взяли в аренду 299 раз.

За 2021 год на открытых торгах предложили 161 земельный участок, из них 77 – под индивидуальное жилищное строительство, 40 – для коммерческих целей, 44 – под строительство некапитальных объектов.

Самая высокая конкуренция традиционно остается на аукционах по реализации квартир. В среднем на каждый лот претендуют около 12 участников. На торгах по аренде помещений для малого бизнеса конкуренция составила 10 участников на лот, по реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 8 участников.

Ранее сообщалось, что представители малого, среднего бизнеса и самозанятые арендовали у города 305 помещений по льготной ставке. Общая площадь объектов составила 27 100 квадратных метров.

Ефимов рассказал, что аукционы с льготными ставками были введены в 2017 году для поддержки малого и среднего бизнеса. Начальная ставка аренды составляет 1 тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и 5 тысяч рублей – для помещений на первых этажах и выше.

Обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. По словам Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандейминый уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.

