Юрист рассказала, что нельзя хранить на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 1 марта вступит в силу приказ Минстроя РФ "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями", тем самым изменится правовое регулирование эксплуатации и содержания балконов. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Юрист рассказала, что к общему имуществу дома будет относиться не сам балкон, а бетонная плита, которая является несущей конструкцией. Поэтому все расходы по ремонту и содержанию козырька балкона, ограждения или парапета будет оплачивать собственник.
При этом на него распространяются и все законодательные ограничения, связанные с эксплуатацией балкона. В частности, собственник обязан соблюдать требования к внешнему виду балкона, поддерживая общую стилистику многоквартирного дома, включая остекление, цветовые решения оформления парапетов и внутренних стен.
Адвокат рассказала, что неизменными остаются требования о захламлении балконов.
"Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества как потенциальные источники самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания кондиционеры", – предупредила Кудерко.
Адвокат также рассказала, что цветник может быть установлен лишь с внутренней стороны балкона, если при строительстве зданий не были предусмотрены специальные крепления для поддонов с землей. Такие же правила распространяются и на оборудование для сушки белья.
Ранее юрисконсульт департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Наталья Киселева рассказала, в каких случаях не получится прописаться в собственном жилье. Речь идет об апартаментах, имеющих статус нежилых помещений, и домах, подлежащих сносу. В таких ситуациях следует учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на будущий снос, а с момента выхода соответствующего постановления, подчеркнула эксперт.
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