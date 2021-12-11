Юрист перечислила случаи, когда нельзя прописаться в собственной квартире

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Юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева рассказала, в каких случаях не получится прописаться в собственном жилье, передает РИА Недвижимость.

Речь идет об апартаментах, имеющих статус нежилых помещений, и домах, подлежащих сносу. В таких ситуациях следует учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на будущий снос, а с момента выхода соответствующего постановления, подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание на то, что есть ряд нюансов и в домах-новостройках. Например, собственник может получить ключи от квартиры раньше, чем откроется регистрация в доме.

Также могут возникнуть проблемы с регистрацией в собственной доле в квартире, если заявленная площадь не соответствует нормам жилой площади, добавила юрист.

Кроме того, могут не разрешить прописаться в квартире, стоящей на контроле у правоохранительных органов из-за возможного мошенничества с недвижимостью, предупредила Киселева.

Ранее юристы рассказали, за какие нарушения собственникам квартир могут грозить серьезные штрафы. Так, например, за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям сумма штрафа составит до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 30 тысяч рублей. За самовольную перепланировку – 2–2,5 тысячи рублей.

Кроме того, штраф в размере 1–2 тысяч рублей грозит за отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.