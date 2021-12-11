Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:59

Юрист перечислила случаи, когда нельзя прописаться в собственной квартире

общество недвижимость

Фото: depositphotos/belchonock

Юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева рассказала, в каких случаях не получится прописаться в собственном жилье, передает РИА Недвижимость.

Речь идет об апартаментах, имеющих статус нежилых помещений, и домах, подлежащих сносу. В таких ситуациях следует учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на будущий снос, а с момента выхода соответствующего постановления, подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание на то, что есть ряд нюансов и в домах-новостройках. Например, собственник может получить ключи от квартиры раньше, чем откроется регистрация в доме.

Также могут возникнуть проблемы с регистрацией в собственной доле в квартире, если заявленная площадь не соответствует нормам жилой площади, добавила юрист.

Кроме того, могут не разрешить прописаться в квартире, стоящей на контроле у правоохранительных органов из-за возможного мошенничества с недвижимостью, предупредила Киселева.

Ранее юристы рассказали, за какие нарушения собственникам квартир могут грозить серьезные штрафы. Так, например, за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям сумма штрафа составит до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 30 тысяч рублей. За самовольную перепланировку – 2–2,5 тысячи рублей.

Кроме того, штраф в размере 1–2 тысяч рублей грозит за отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать