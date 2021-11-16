Юристы рассказали, как признать наследника недостойным

Ситуации, когда в погоне за наследством объявляются внебрачные дети и дальние родственники, о которых никто никогда не слышал, не так уж и редки. Начинаются затяжные судебные процессы с непредсказуемым финалом. Рассказываем, как делится наследство по закону в этих случаях.



Законная очередь

По российским законам, наследники призываются в порядке очередности. К первой относятся супруг или супруга, дети, родители и внуки. Вторая очередь включает в себя братьев и сестер, бабушек и дедушек, племянников и племянниц. Наследники третьей очереди – это дяди и тети, двоюродные братья и сестры.

К четвертой относятся прабабушки и прадедушки. К пятой – двоюродные бабушки или дедушки, двоюродные внуки и внучки. Шестая очередь – это двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки. Наследниками седьмой очереди считаются отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы – они вправе получить наследство, только если больше никто из родственников его не может получить.

Шесть месяцев

После смерти человека у его наследников есть шесть месяцев, чтобы заявить о своих правах. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали Москве 24, что если претенденты успеют сделать это в срок и по очередности (либо прямо по завещанию), то имеют законное право на наследство, имущество с ними придется разделить – неважно, дальние это родственники или внебрачные дети.

"Стараться скрыть тех или иных наследников – плохая идея. Если в дальнейшем получивший наследство решит продать недвижимость, часть которой должна была достаться еще кому-то, сделку могут признать недействительной. Недвижимость нужно будет заново делить между всеми известными наследниками, а продавцу придется компенсировать ущерб ни в чем невиновному покупателю", – рассказали в ФНП.



За первое полугодие 2021 года россияне составили 263 276 новых завещаний, сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 215 460 завещаний.



В организации отметили, что "обделенный" наследник может попытаться оспорить, к примеру, завещание, написанное в пользу совершенно неизвестного и постороннего, по его мнению, лица в суде. Однако выиграть такое дело будет сложно, предупреждают юристы.





пресс-служба Федеральной нотариальной палаты Завещатель свободен в распоряжениях, сделанных им в завещании.

В организации добавили, что исключить из завещания нельзя несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов, родителей, а также иждивенцев наследодателя. Размер их доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, подчеркнули в ФНП.

Недостойный наследник

Тем не менее шансы отбиться от нежданных наследников все же есть. Бывает, что претендента на имущество признают недостойным, но для этого нужны очень веские причины, рассказали в нотариальной палате.





пресс-служба Федеральной нотариальной палаты Например, если претендующее на наследство лицо пыталось подделать завещание или уничтожить его, принуждало других наследников к отказу от наследства в пользу себя.

Недостойным также могут признать супругу или супруга умершего, если выяснится, что брак оказался фиктивным, чтобы завладеть его имуществом. В эту категорию также попадают родители, лишенные родительских прав. Помимо них, от наследования по закону можно отстранить через суд граждан, которые злостно уклонялись от законных обязанностей по содержанию умершего.

Чтобы исключить "недостойных" из числа наследников, понадобится предоставить нотариусу приговор или соответствующее решение суда.

Ранее юрист Светлана Петропольская перечислила ошибки, которые могут привести к потере наследства. По ее словам, это может произойти, если гражданин пропустит сроки вступления в него. Эксперт отметила, что большинство таких случаев не связаны с уважительными причинами.

