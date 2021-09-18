Россиянам объяснили, какие долги передаются по наследству

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В состав наследства входят не только вещи и иное имущество, но и долги, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В частности, отметил специалист, наследнику придется уплатить долги умершего родственника по кредитам, ипотеке и ЖКХ, если передаваемая по наследству недвижимость была ими обременена.

"То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Причиной обращения взыскания на имущество может стать также взятый и не погашенный потребительский кредит, перешедший в порядке наследования. При этом каждый наследник отвечает по имеющимся долгам в пределах своей доли.

Соловьев также подчеркнул, что человек имеет полное право отказаться от наследства, но только целиком, а не от его части.

Не передаются по наследству долги, которые непосредственно связаны с личностью наследодателя, отметил эксперт. Речь идет о средствах, взятых в долг у физлиц, алиментах, неустойках и штрафах по договорам, за исключением кредитных.

"Налоговые платежи, взносы и сборы относятся к исключительным индивидуальным обязанностям налогоплательщика. Поэтому в связи со смертью человека обязанность по уплате налога прекращается и по наследству они переданы быть не могут", – заключил Соловьев.

Ранее юрист Светлана Петропольская перечислила ошибки, которые могут привести к потере наследства. По ее словам, это может произойти, если гражданин пропустит сроки вступления в него. Эксперт отметила, что большинство таких случаев не связаны с уважительными причинами.