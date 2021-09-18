Россиянам объяснили, какие долги передаются по наследству

Фото: depositphotos/nelyninell
В состав наследства входят не только вещи и иное имущество, но и долги, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В частности, отметил специалист, наследнику придется уплатить долги умершего родственника по кредитам, ипотеке и ЖКХ, если передаваемая по наследству недвижимость была ими обременена.
"То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Причиной обращения взыскания на имущество может стать также взятый и не погашенный потребительский кредит, перешедший в порядке наследования. При этом каждый наследник отвечает по имеющимся долгам в пределах своей доли.
Соловьев также подчеркнул, что человек имеет полное право отказаться от наследства, но только целиком, а не от его части.
Не передаются по наследству долги, которые непосредственно связаны с личностью наследодателя, отметил эксперт. Речь идет о средствах, взятых в долг у физлиц, алиментах, неустойках и штрафах по договорам, за исключением кредитных.
"Налоговые платежи, взносы и сборы относятся к исключительным индивидуальным обязанностям налогоплательщика. Поэтому в связи со смертью человека обязанность по уплате налога прекращается и по наследству они переданы быть не могут", – заключил Соловьев.
Ранее юрист Светлана Петропольская перечислила ошибки, которые могут привести к потере наследства. По ее словам, это может произойти, если гражданин пропустит сроки вступления в него. Эксперт отметила, что большинство таких случаев не связаны с уважительными причинами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: